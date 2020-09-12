Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о звонке

На фото красотка была в серебряном топе и джинсах. Кайли оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильным макияжем. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя пышную грудь в громадном декольте. Также на фото можно оценить и плоский животик красотки. Дженнер на втором фото уже просто стояла, показывая себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ты звонишь?", - написала Кайли.

Фанаты поставили более 10 миллионов лайков и написали комментарии под фото:

"Омг", "Hot", "Оглушающая", "Это прекрасно", "Потрясающе, как обычно". "выглядит потрясающе", "представить?? быть этой ?? мощная", "Bebesita", "Королева", "У меня нет слов", "На секунду я подумал, что это ты", "Стоит ли быть в музее Орсе?", "Как ты хочешь позировать богатым человеком, он хороший и хороший, да".

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов.

На фото Кайли сидела на переднем сиденье автомобиля. Дженнер была в кроссовках, штанах, топе и шляпке. Образ модель дополнила розовой сумочкой и часами на руке. У красотки топ был довольно узким, поэтому обтянул "персики", которые так и выпирали.

Напомним, Кайли Дженнер в образе соблазнительной морячки оседлала огромный якорь

А еще Politeka писала, что влажная Кайли Дженнер в бесстыжем бикини блеснула загорелым бюстом

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер восхитила упругими "персиками" в узком топе



