Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе, поразив внешним видом

На фото красотка позировала в белой футболке, а сверху на талии можно увидеть ремень, похожий на корсет. Красотка дополнила образ длинными сапогами, а волосы оставила распущенными. Звезда в таком образе прогулялась на улице и ее ничего не смущало. Фанаты могли сразу заметить, что в этот раз модель была с белыми волосами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Блондинка", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Этот образ - мой самый любимый", "Это мой любимый образ", "Ужасные волосы", "Она такая красивая. Кукла спокойной ночи", "Улица меня, детка", "Я посылаю тебе приятный поцелуй! Обожаю твой стиль!", "Это хорошо выглядит", "вау, я ослеплен".

Сообщалось, что известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер сверкнула роскошной фигуркой в белом боди.

Сочные кадры появились на фан-странице звезды, а Кайли опубликовала их у себя в Инстаграм. На фото девушка позирует в белом обтягивающем боди, которое подчеркивает идеальную фигурку красотки. Кайли подняла руки вверх, чтобы подчеркнуть идеальные изгибы молодого упругого тела.

Добавим, что на фото Кайли еще с черными волосами, которые ей очень идут.

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