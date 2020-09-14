Американская модель Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой во время пикантной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных снимках Дженнер позирует в прозрачном белье, эффектно изогнувшись на кровати и показав невероятную фигуру. А на другой фотографии модель все в том же наряде, но уже эффектно скинув накидку и обнажив идеальные изгибы.
«Слишком сладко», «вау, малышка, очень горяча», «ты ангел. До чего же хорошо получилась на этих кадрах», «загляденье формы, супер», «идеальная», «очень круто получилось», - пишут ее поклонники.
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На фото Кайли показалась в боди с полосатым верхом и черным низом. Образ Дженнер дополнила чулками и босоножками. Звезда на голову надела шапочку, а сама сидела на якоре. Бретельки боди были спущены и красотка еле удержала свои "персики" в декольте. Фото вышло очень соблазнительным и интересным.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии. Все из-за того, что звезда выбросила кадры в сторис Инстаграм.
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