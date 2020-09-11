Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов
На фото Кайли сидела на переднем сиденье автомобиля. Дженнер была в кроссовках, штанах, топе и шляпке. Образ модель дополнила розовой сумочкой и часами на руке. У красотки топ был довольно узким, поэтому обтянул "персики", которые так и выпирали. Волосы у звезды остались распущенными, а сама модель смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Это все для меня", - подписала фото Кайли.
Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:
"Подберите хлыст к своей фигуре", "Розовый интерьер с розовой посадкой", "это подходящий розовый для меня", "тогда ты сломаешь мне ноги с такой красоткой Кайли", "Раздавила", "Королева Кайли", "Ты убила этим", "Украла мое сердце", "Да, у Кайли моя шляпа-ведро", "Все розовое", "Только этот носок, который мне не понравился".
Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала новый образ, который никого не оставил равнодушным.
На фото Кайли показалась в боди с полосатым верхом и черным низом. Образ Дженнер дополнила чулками и босоножками. Звезда на голову надела шапочку, а сама сидела на якоре. Бретельки боди были спущены и красотка еле удержала свои "персики" в декольте.
Напомним, влажная Кайли Дженнер в бесстыжем бикини блеснула загорелым бюстом
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А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер восхитила упругими "персиками" в узком топе