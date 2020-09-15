"Як таке може бути?"

30-річна актриса і ведуча Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, роздражнила публіку зухвалим фото

Як передає Рoliteka.net, красуня виставила свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій сукні з високими розрізами і декором з пір'я в зоні декольте.

Дівчина спокусливо вигнулася на сходах, небезпечно нахилившись вперед - ризикуючи "впустити" пишні принади. Крім того, Кошкіна задерла ногу, блиснувши пікантними вигинами. Яна застигла зі здивованим виразом обличчя.

"Коли директор @staskhristov назвав суму нашого наступного гонорару за ведення корпоративу🤪 🙈 P. S. сьогодні провела по-справжньому чарівний день народження!✨ # люблюсвоюработу", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Головним предметом суперечок став дуже великий бюст Яни - адже сама вона худенька. Шанувальники задалися питанням, як у настільки стрункої дівчини можуть бути настільки пишні груди.

"Вампіресса😘😍"

"Яна, без образ, але дуже схудла"

"Божественне створення 🔥 🔥 🔥 "

"Класно вийшла Яночка)"

"Коли не хочеш вдаритися об стелю😀. Хороші вигини, Ян😂"

"Звідки, у худої дівчини такі груди? Як так може бути... вона була повною?" - "а я й не худа" - "Ну вже якщо вас так мучить це питання, то природа сама вирішує кому, скільки і що)) а кого обділила матінка-всесвіт, то пластика приходить на допомогу" - "силікошка" - "вона ніколи і не приховувала, що зробила груди" - "силікошка зараз у багатьох. Але у Яни дуже вдало зроблено, красиво" - "Яна ж була гімнасткою-художницею, тренувалася у Ірини Вінер, це сильні руки, м'язи. Без навантаження напевно і набрався жир в правильному місці".

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