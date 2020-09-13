30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, соблазнила видом в роскошном платье

Звезда с невероятной внешностью привлекает внимание тысячи людей, передает Politeka.net. Сейчас на страницу Яны подписаны 869 тысяч человек, которые активно ставят лайки и комментируют ее посты.

На одном из последних снимков Кошкина предстала в длинном платье с глубоким декольте и вырезом на юбке.

Легкий наряд сверкал на свету, красивые перышки вокруг декольте привлекали еще больше внимания к столь смелому вырезу.

Звезда наклонилась, казалось, будто сейчас ее большая грудь выпрыгнет. Также модель держала руку на юбке наряда, ведь из-за глубокого выреза в кадре могло засветиться самое интимное. Завершили образ крупные серьги в ушах и босоножки на длинных шпильках.

Кошкина смотрела в камеру, приоткрыв рот.

"Когда директор @staskhristov назвал сумму нашего следующего гонорара за ведение корпоратива🤪🙈 P.S. Сегодня провела по-настоящему волшебный День Рождения!✨ #люблюсвоюработу", - написала она.

За 13 часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Откуда у худой девушки такие груди? 😮 как так может быть...она была полной?", "А то силиконом накачают батуты и думают секси 🥴", "Идеальная женщина❤️❤️❤️", "Красотка😍😍😍", "Я вот тут подумал, а какого цвета у мадам глаза?", "Самая Шикарная Девушка В России!!!!!", "Королева✨💎", "Яна, без обид,но очень исхудала", "Вампиресса😘😍", "Шикарно сочная, так держать)", "Богиня😈", - написали пользователи сети.

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