Гривня зірвалася в прірву, НБУ добив новим курсом долара і євро: до чого готуватися
Понеділок, 14 вересня здивує змінами, гривня виявиться не в змозі чинити опір долару і євро
За даними Національного банку України, стодоларова купюра зі старту набере кілька пунктів :+ 6,57 гривні. Передбачається, що долар й надалі буде сьогодні рости. А сто євро вирішать кардинально змінити обстановку, додавши відразу 9,87 гривні. Через це психологічний бар'єр буде буквально «розірваний».
15-річна дочка Полякової ошелешила дорослим відео у ванній і розлютила матір: "Іди спати!"
"Наречена" Харламова полонила смачними формами в непристойному декольте: "Богиня"
Апетитна Каменських в одній білизні повеселилася перед дзеркалом у ванній: "Ось це форми!
Біда трапилася із зіркою 1+1 з Харківщини: "На п'ятий день хвороби..."
В цілому, курс валют 14 вересня виглядає так:
- 100 доларів-2790,03 грн;
- 100 євро - 3306,74 грн.
Українців змусять повернути гроші-соцдопомогу, в Кабміні прийняли жорстке рішення: "починаючи з 2016 року"
На сайті уряду оголошено запуск нової платформи, яка передбачає трьохетапну перевірку одержувачів.
При цьому бюджет на виплату субсидій на наступний рік сильно урізали.
У повідомленні наголошується, самі механізми перевірки принципово не змінили, але вдосконалили. Вже в 2020 році чиновники почнуть шукати порушників, які незаконно отримують соцдопомогу, починаючи з 2016 року. Крім того, відтепер недобросовісним українцям буде складніше обдурити державну систему.
Перевірку проводитимуть у три етапи: до призначення виплати, безпосередньо при отриманні грошей, а також протягом трьох років після того, як громадянина позбавлять соціальної допомоги.
Пенсії українцям збираються знову підвищити, хто і яку надбавку отримає: "на 570 гривень..."
Вже у вересні українські пенсіонери повинні отримати підвищені виплати, але далеко не всі
В цей час в ніч на 14 вересня в Мінську силовики розганяли протестувальників, що вийшли на несанкціоновану акцію.
Тисячі людей йшли до стели «Мінськ — місто-герой». Один з маршрутів пролягав по проспекту переможців повз Палаца спорту.
Частина протестувальників не стали зупинятися біля Палацу Незалежності, а пішли далі в напрямку мікрорайону Дрозди, в якому живуть члени уряду і знаходиться резиденція президента.
Також стало відомо, що протестувальники почали зводити барикади. Активісти підтягували на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджували барикади на проїжджій частині.
Люди скандували "поверніть нашу Машу!", "Руки геть від Білорусії!", "Лукашенко в автозак!», «Живе Беларусь!»
За даними ЗМІ, затримано щонайменше 42 людини.
Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.
Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.