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Гривня зірвалася в прірву, НБУ добив новим курсом долара і євро: до чого готуватися

Понеділок, 14 вересня здивує змінами, гривня виявиться не в змозі чинити опір долару і євро

За даними Національного банку України, стодоларова купюра зі старту набере кілька пунктів :+ 6,57 гривні. Передбачається, що долар й надалі буде сьогодні рости. А сто євро вирішать кардинально змінити обстановку, додавши відразу 9,87 гривні. Через це психологічний бар'єр буде буквально «розірваний».

В цілому, курс валют 14 вересня виглядає так:

100 доларів-2790,03 грн;

100 євро - 3306,74 грн.

Українців змусять повернути гроші-соцдопомогу, в Кабміні прийняли жорстке рішення: "починаючи з 2016 року"

На сайті уряду оголошено запуск нової платформи, яка передбачає трьохетапну перевірку одержувачів.

При цьому бюджет на виплату субсидій на наступний рік сильно урізали.

У повідомленні наголошується, самі механізми перевірки принципово не змінили, але вдосконалили. Вже в 2020 році чиновники почнуть шукати порушників, які незаконно отримують соцдопомогу, починаючи з 2016 року. Крім того, відтепер недобросовісним українцям буде складніше обдурити державну систему.

Перевірку проводитимуть у три етапи: до призначення виплати, безпосередньо при отриманні грошей, а також протягом трьох років після того, як громадянина позбавлять соціальної допомоги.

Пенсії українцям збираються знову підвищити, хто і яку надбавку отримає: "на 570 гривень..."

Вже у вересні українські пенсіонери повинні отримати підвищені виплати, але далеко не всі

Так, уряд підняв мінімальну зарплату в Україні до п'яти тисяч гривень. У зв'язку з цим 14% пенсіонерів (1,6 мільйона чоловік) можуть розраховувати на більш високу пенсію. Зокрема, більше грошей виплатять громадянам старше 65 років з повним страховим стажем, які не працюють і отримують мінімум - 1712 гривень. Закон свідчить, що таким українцям не можна платити менше 40% від мінімальної зарплати. У зв'язку із зростанням останньої цієї категорії пенсіонерів покладається не менше двох тисяч гривень на місяць.

В цей час в ніч на 14 вересня в Мінську силовики розганяли протестувальників, що вийшли на несанкціоновану акцію.

Тисячі людей йшли до стели «Мінськ — місто-герой». Один з маршрутів пролягав по проспекту переможців повз Палаца спорту.



Частина протестувальників не стали зупинятися біля Палацу Незалежності, а пішли далі в напрямку мікрорайону Дрозди, в якому живуть члени уряду і знаходиться резиденція президента.

Також стало відомо, що протестувальники почали зводити барикади. Активісти підтягували на вулицю Тімірязєва водоналивні блоки та інші підручні матеріали і споруджували барикади на проїжджій частині.

Люди скандували "поверніть нашу Машу!", "Руки геть від Білорусії!", "Лукашенко в автозак!», «Живе Беларусь!»

За даними ЗМІ, затримано щонайменше 42 людини.

Оцепление силовиков около ТЦ «Арена-Сити» pic.twitter.com/0aYBCeC0Oe — Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020

Момент задержаний в районе Пушкинской pic.twitter.com/uVxLDCvkFZ — Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, тарифи на комуналку злетять, ціни в платіжках за газ доб'ють українців.