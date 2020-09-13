Министерство финансов изменило процедуру выплаты социальной помощи гражданам

Как передает Politeka.net, пресс-служба ведомства сообщила на официальном сайте о запуске новой платформы, которая предусматривает трехэтапную проверку получателей. При этом бюджет на выплату субсидий на следующий год сильно урезали.

В сообщении отмечается, сами механизмы проверки принципиально не изменили, но усовершенствовали. Уже в 2020 году чиновники начнут искать нарушителей, которые незаконно получают соцпомощь, начиная с 2016 года. Кроме того, отныне недобросовестным украинцам будет сложнее обмануть государственную систему.

Проверку будут проводить в три этапа: до назначения выплаты, непосредственно при получении денег, а также в течение трех лет после того, как гражданина лишат социальной помощи. Чиновники начнут собирать информацию об источниках доходов, транспортных средствах, документах, нарушениях украинской границы, таможенных процедурах по транспорту или запчастям, выплате штрафов за административные или уголовные правонарушения.

Министерство финансов не будет проверять получателей самостоятельно, но сможет давать рекомендации по отмене выплат. При обнаружении ошибки данные повторно проверяют и уже после этого принимают решение. В случае подтвержденного нарушения провинившихся украинцев заставят вернуть деньги, незаконно полученные в качестве субсиидии или другой финансовой помощи. Если же нарушитель откажется - дело передадут в суд, который может принудить не только выплать полную сумму, но и оплатить судебные расходы.

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