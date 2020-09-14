Гривна сорвалась в пропасть, НБУ добил новым курсом доллара и евро: к чему готовиться
Понедельник, 14 сентября удивит переменами, гривна окажется не в состоянии сопротивляться доллару и евро
По данным Национального банка Украины, стодолларовая купюра со старта наберет несколько пунктов: +6,57 гривны. Предполагается, что доллар и дальше будет сегодня расти. А сто евро решат кардинально сменить обстановку, добавив сразу 9,87 гривны. Из-за этого психологический барьер будет буквально «разорван».
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Доллар уже в сентябре встряхнет гривну, эксперты называют сумасшедшие цифры: "перешагнет..."
В целом, курс валют 14 сентября выглядит так:
- 100 долларов – 2790,03 грн;
- 100 евро – 3306,74 грн.
Украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение: "начиная с 2016 года"
На сайте правительства объявили запуск новой платформы, которая предусматривает трехэтапную проверку получателей.
При этом бюджет на выплату субсидий на следующий год сильно урезали.
В сообщении отмечается, сами механизмы проверки принципиально не изменили, но усовершенствовали. Уже в 2020 году чиновники начнут искать нарушителей, которые незаконно получают соцпомощь, начиная с 2016 года. Кроме того, отныне недобросовестным украинцам будет сложнее обмануть государственную систему.
Проверку будут проводить в три этапа: до назначения выплаты, непосредственно при получении денег, а также в течение трех лет после того, как гражданина лишат социальной помощи.
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Уже в сентябре украинские пенсионеры должны получить повышенные выплаты, но далеко не все
В это время в ночь на 14 сентября в Минске силовики разгоняли протестующих, вышедших на несанкционированную акцию.
Тысячи людей шли к стеле «Минск — город-герой». Один из маршрутов пролегал по проспекту Победителей мимо Дворца спорта.
Часть протестующих не стали останавливаться у Дворца независимости, а пошли дальше в направлении микрорайона Дрозды, в котором живут члены правительства и находится резиденция президента.
Также стало известно, что протестующие начали возводить баррикады. Активисты подтягивали на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружали баррикады на проезжей части.
Люди скандировали «Верните нашу Машу!», «Руки прочь от Белоруссии!», «Лукашенко в автозак!», «Жыве Беларусь!»
По данным СМИ, задержаны по меньшей мере 42 человека.
Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.