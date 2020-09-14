Гривна сорвалась в пропасть, НБУ добил новым курсом доллара и евро: к чему готовиться

Понедельник, 14 сентября удивит переменами, гривна окажется не в состоянии сопротивляться доллару и евро

По данным Национального банка Украины, стодолларовая купюра со старта наберет несколько пунктов: +6,57 гривны. Предполагается, что доллар и дальше будет сегодня расти. А сто евро решат кардинально сменить обстановку, добавив сразу 9,87 гривны. Из-за этого психологический барьер будет буквально «разорван».

В целом, курс валют 14 сентября выглядит так:

100 долларов – 2790,03 грн;

100 евро – 3306,74 грн.

Украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение: "начиная с 2016 года"

На сайте правительства объявили запуск новой платформы, которая предусматривает трехэтапную проверку получателей.

При этом бюджет на выплату субсидий на следующий год сильно урезали.

В сообщении отмечается, сами механизмы проверки принципиально не изменили, но усовершенствовали. Уже в 2020 году чиновники начнут искать нарушителей, которые незаконно получают соцпомощь, начиная с 2016 года. Кроме того, отныне недобросовестным украинцам будет сложнее обмануть государственную систему.

Проверку будут проводить в три этапа: до назначения выплаты, непосредственно при получении денег, а также в течение трех лет после того, как гражданина лишат социальной помощи.

Пенсии украинцам собираются снова повысить, кто и какую прибавку получит: "на 570 гривен..."

Уже в сентябре украинские пенсионеры должны получить повышенные выплаты, но далеко не все

Так, правительство подняло минимальную зарплату в Украине до пяти тысяч гривен. В связи с этим 14% пенсионеров (1,6 миллиона человек) могут рассчитывать на более высокую пенсию. В частности, больше денег выплатят гражданам старше 65 лет с полным страховым стажем, которые не работают и получают минимум - 1712 гривен. Закон гласит, что таким украинцам нельзя платить меньше 40% от минимальной зарплаты. В связи с ростом последней этой категории пенсионеров полагается не менее двух тысяч гривен в месяц.

В это время в ночь на 14 сентября в Минске силовики разгоняли протестующих, вышедших на несанкционированную акцию.

Тысячи людей шли к стеле «Минск — город-герой». Один из маршрутов пролегал по проспекту Победителей мимо Дворца спорта.



Часть протестующих не стали останавливаться у Дворца независимости, а пошли дальше в направлении микрорайона Дрозды, в котором живут члены правительства и находится резиденция президента.

Также стало известно, что протестующие начали возводить баррикады. Активисты подтягивали на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие подручные материалы и сооружали баррикады на проезжей части.

Люди скандировали «Верните нашу Машу!», «Руки прочь от Белоруссии!», «Лукашенко в автозак!», «Жыве Беларусь!»

По данным СМИ, задержаны по меньшей мере 42 человека.

Оцепление силовиков около ТЦ «Арена-Сити» pic.twitter.com/0aYBCeC0Oe — Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020

Момент задержаний в районе Пушкинской pic.twitter.com/uVxLDCvkFZ — Onliner (@OnlinerBY) September 13, 2020

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев.