Стало известно, как могут подорожать тарифы на газ для населения в отопительном сезоне
Свой прогноз озвучил эксперт Артем Компан, передает Finance.ua.
По его словам, до декабря 2020 года газ для простых украинцев может подорожать до 7 грн/кубометр.
“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – прогнозирует специалист.
Беспощадный курс доллара, новая встреча Зеленского с Путиным и доплаты к пенсиям — главное за ночь
Беременная звезда "Великолепного века" поразила натуральной красотой: "Порода!"
Загоревшая Лорак в домашнем виде озадачила фигурой после отпуска: "Совсем раздобрела"
Роскошная фитнес-модель Николь Амато изумила опасными позами в купальнике: "Идеальный персик"
Представитель Нафтогаза Максим Рабинович, в свою очередь, утверждает, что расценки на отопление в этом сезоне будут меньше, чем в 2019 году.
“Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние вируса на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов”, - объяснил он.
Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.
По словам эксперта Виталия Скаршевского, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.
Скаршевский предупредил, что Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.
Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать
Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали