Стало известно, как могут подорожать тарифы на газ для населения в отопительном сезоне

Свой прогноз озвучил эксперт Артем Компан, передает Finance.ua.

По его словам, до декабря 2020 года газ для простых украинцев может подорожать до 7 грн/кубометр.

“Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр”, – прогнозирует специалист.

Представитель Нафтогаза Максим Рабинович, в свою очередь, утверждает, что расценки на отопление в этом сезоне будут меньше, чем в 2019 году.

“Сейчас цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние вируса на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов”, - объяснил он.

Также мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

По словам эксперта Виталия Скаршевского, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.

Скаршевский предупредил, что Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.

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