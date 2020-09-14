Курс валют в Украине 14 сентября удивит переменами, гривна окажется не в состоянии сопротивляться доллару и евро
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.
Так, стодолларовая купюра со старта наберет несколько пунктов: +6,57 гривны. Предполагается, что он и дальше будет сегодня расти.
А сто евро решат кардинально сменить обстановку, добавив сразу 9,87 гривны. Из-за этого психологический барьер будет буквально «разорван».
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Курс валют в Украине 14 сентября будет выглядеть следующим образом:
- 100 долларов – 2790,03 грн;
- 100 евро – 3306,74 грн.
На этом фоне решит воспользоваться ситуацией и российский рубль. Дестибанкнотную купюру можно будет купить за 3,7066 грн.
До этого мы приводили слова аналитика Максима Пархоменко о том, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост. Так, с прошедшей пятницы официальный курс доллара по данным НБУ вырос с отметки в 27,69 до 27,95, что составило порядка 0,9%.
По его словам, через неделю на межбанке валюта будет торговаться около 28,20-28,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,20 грн.
Он добавил, что при достижении отметки в 28 гривен за доллар ЦБ не будет проводить интервенции, что может вызвать панику на рынке, а это позволит вырасти выше до отметки в 28,50 гривен за доллар.
Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.
Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.
Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.