Такого с гривной не было уже давно

Курс валют в Украине 14 сентября удивит переменами, гривна окажется не в состоянии сопротивляться доллару и евро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, стодолларовая купюра со старта наберет несколько пунктов: +6,57 гривны. Предполагается, что он и дальше будет сегодня расти.

А сто евро решат кардинально сменить обстановку, добавив сразу 9,87 гривны. Из-за этого психологический барьер будет буквально «разорван».

Курс валют в Украине 14 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2790,03 грн;

100 евро – 3306,74 грн.

На этом фоне решит воспользоваться ситуацией и российский рубль. Дестибанкнотную купюру можно будет купить за 3,7066 грн.

До этого мы приводили слова аналитика Максима Пархоменко о том, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост. Так, с прошедшей пятницы официальный курс доллара по данным НБУ вырос с отметки в 27,69 до 27,95, что составило порядка 0,9%.

По его словам, через неделю на межбанке валюта будет торговаться около 28,20-28,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,20 грн.

Он добавил, что при достижении отметки в 28 гривен за доллар ЦБ не будет проводить интервенции, что может вызвать панику на рынке, а это позволит вырасти выше до отметки в 28,50 гривен за доллар.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.