Экономист сделал важное предостережение относительно курса доллара

Так, по словам экономиста Евгения Невмержицкого, курс 29 грн/доллар, предусмотренный в государственном бюджете на 2021 год, экономически не обоснован. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"По поводу курса, который планируется установить на уровне 29 грн. Нет никаких экономических оснований для такого курса, курс в Украине должен быть стабильным. Держать стабильный курс гривны - это стратегически важная задача, это конституционная обязанность Национального банка", - сказал экономист.

Эксперт заявляет, что Национальный банк не предпринимает никаких действий по сохранению стабильности гривны.

"Этого мы, к сожалению, не наблюдаем. Хотя с 2016 года у нас установилась более-менее стабильная позиция по курсу, но за 2019 год он "прогулялся" в сторону укрепления, и это вред для государства, для экспортных операций", - сказал Невмержицкий.

На данный момент, как известно, в Украине действует гибкий валютный курс. Это значит, что НБУ не вмешивается в вопросы формирования курса, а также не устанавливает фиксированный курс. Это, по мнению аналитиков НБУ, помогает избежать накопления дисбалансов в экономике.

Напомним, что выплата по долгу МВФ больно ударит по доллару: выяснилось, каким будет курс гривны в сентябре.

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