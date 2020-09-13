30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, спокусила видом в розкішній сукні

Зірка з неймовірною зовнішністю привертає увагу тисячі людей, передає Politeka.net. Зараз на сторінку Яни підписані 869 тисяч осіб, які активно ставлять лайки й коментують її пости.

На одному з останніх знімків Кошкіна постала в довгій сукні з глибоким декольте і вирізом на спідниці.

Легкий наряд виблискував на світлі, красиво пір'ячко навколо декольте привертали ще більше уваги до такого сміливого вирізу.

Зірка нахилилася, здавалося, ніби зараз її великі груди вистрибнуть. Також модель тримала руку на спідниці вбрання, адже через глибокий виріз в кадрі могло засвітитися найінтимніше. Завершили образ великі сережки у вухах і босоніжки на довгих шпильках.

Кошкіна дивилася в камеру, відкривши рот.

"Коли директор @staskhristov назвав суму нашого наступного гонорару за ведення корпоративу🤪 🙈 P. S. сьогодні провела по-справжньому чарівний день народження!✨ # люблюсвоюработу", - написала вона.

За 13 годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Звідки у худої дівчини такі груди? 😮 як так може бути...вона була повною?", "А то силіконом накачають батути і думають сексі 🥴", " ідеальна жінка❤️❤️❤️"," красуня😍 😍 😍"," Я ось тут подумав, а якого кольору у мадам очі?", "Найшикарніша Дівчина В Росії!!!!!", "Королева✨ 💎"," Яно,без образ, але дуже схудла"," вампіресса😘 😍"," шикарно соковита, так тримати)"," богиня😈", - написали користувачі мережі.

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