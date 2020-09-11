Серіал "Величне століття "запам'ятався і полюбився багатьом не тільки своїми талановитими акторами і красивими костюмами, але і своїми чарівними султаншами

Для ролей підібрали дивовижної краси актрис, повідомляє Politeka.net. У мережі з'явилися фото зірок серіалу з макіяжем і без.

Почнемо з Мер'єм Узерлі, яка виконала одну з головних ролей султанші Хюррем. Фото зірки без макіяжу нічим не гірше того, де вона знаходиться в ролі. Можна навіть сказати, що без косметики красуня виглядає молодше.

А ось актриса Вахіде Гердюм, яка виконала Хюррем в старості.

Нур Феттахоглу (султанша Махідевран) часто в мережі ділиться знімками свого "голого" обличчя. Зірка виглядає свіжо і, по-своєму, яскраво. Деякі з коментаторів в Інстаграм, де було оприлюднено пост, написали про актрису так: "Найкрасивіша з них".

Пелін Карахан (Міхрімах) виконала роль амбітної жінки, яка була готова на все заради своїх братів у боротьбі за престол. Актриса без макіяжу виглядає дуже цікаво.

Актриса Сельма Ергеч (Хатідже) з'явилася в серіалі в ролі тендітної і ніжної рідної сестри султана. У 41 рік без макіяжу вона виглядає просто фантастично.

Зірка Мерве Болугур (Нурбану) зіграла знатну венеціанку. Ось як зірка виглядає без макіяжу і фотошопу:

Актриса Нур Айсан (Махідевран) стала відома після ролі першої дружини султана. Зірка виглядає добре, варто відзначити, що їй всього 30 років.

Небахат Чехре (Айше Хафса) не виглядає на свої 76 років навіть без макіяжу.

Як виглядає Мельтем Джумбул (Фатьма) в ролі і в звичайному житті:

Беррак Тюзюнатач (Михриниса Султан) в образі і без:

Всі актриси виглядають просто неймовірно красиво і у кожної є своя "родзинка".

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