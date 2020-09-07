Російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, захопила формами в ефектному міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Моя улюблена рубрика-подив "мікро сукні" 🙈 досі не розумію, де до таких в комплекті роздають охорону?😂 Щоб ви розуміли, на фото я його максимально натягнула) якби не так, то довелося б тут похвалитися моєю розкішною нижньою білизною», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кошкіна позує в ефектному міні, зігнувшись і посвітивши розкішною фігурою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Супер плаття», «краще б похвалилися нижньою білизною», «Ну і ходіть так на радість мужикам», «Респект тобі висилаю я Яна , ходи ти як кішка,легко, без охорони», "сукня так собі, а ось в сукні вогонь", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, здивувала знімком з лікарні

Сама Кошкіна була в чорному топіку з великим декольте, з якого визирала груди. Також бодай можна було помітити чорну білизну.

Блогерка підняла камеру над собою і дивилася в камеру. Незважаючи на те, що актриса опинилася в лікувальному закладі, вигляд у неї залишився дуже свіжим і сексуальним.

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