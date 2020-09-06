30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, удивила снимком из больницы

Звезда опубликовала данное фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка предстала лежащей на больничной койке с катетером на руке, к которому была проведена трубка от капельницы.

Сама Кошкина была в черном топике с большим декольте, из которого выглядывала грудь. Также бод топом можно было заметить черное белье.

Блогерша подняла камеру над собой и смотрела в камеру. Несмотря на то, что актриса оказалась в лечебном учреждении, вид у нее остался очень свежим и сексуальным.

"Субботний вечер😅 Как-то не по плану все пошло) Но ужин никто не отменял😂👍🏻", - написала Яна.

За 14 часов пост собрал более 36 тысяч лайков и много комментариев. Одна из обеспокоенных поклонниц поинтересовалась, что произошло и получила в ответ: "Все ок! Не переживайте😘 Мигрень. Терпела пару дней, поэтому сейчас только капельница поможет".

"В нашем мире даже когда лежишь и помираешь надо обязательно сфоткаться)))", "Разве можно так красиво болеть? 🌸", "Шикарный вид 🔥", "Яночка, ну как же так😐скорейшего восстановления ❤️❤️❤️", "Че ты нам заливаешь наушник лейкопластырем примотала и на работу выслала чтоб не идти🌡️🔬💅🏻🍷🛀", "Кровью питаетесь?", "Ты красива спору нет🔥", "Импланты очень сильно выпирают🔥🤣", "Новое движение. Фотки с капельницами", "Бедная девочка! Выздоравливайте быстрее!!!❤️", "Выздоравливай", "Очень красиво болеете Яна) а я как чувырла😁", - написали другие пользователи сети.

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