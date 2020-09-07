Российская актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, восхитила формами в эффектном мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Моя любимая рубрика - недоумение «Микро платья»🙈 До сих пор не понимаю, где к таким в комплекте раздают охрану?😂 Чтоб вы понимали, на фото я его максимально натянула) если бы не так, то пришлось бы здесь похвастаться моим роскошным нижнем бельем», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Кошкина позирует в эффектном мини, изогнувшись и посветив роскошной фигурой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Супер платье», «Лучше бы похвастались нижним бельем», «Ну и ходите так на радость мужикам», «Респект тебе высылаю я Яна,ходи ты как кошка , легко,без охраны», «Платьё так себе, а вот в платье огонь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что 30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, удивила снимком из больницы

Сама Кошкина была в черном топике с большим декольте, из которого выглядывала грудь. Также бод топом можно было заметить черное белье.

Блогерша подняла камеру над собой и смотрела в камеру. Несмотря на то, что актриса оказалась в лечебном учреждении, вид у нее остался очень свежим и сексуальным.

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