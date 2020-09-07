30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, блиснула досконалими формами в міні

Зірка володіє неймовірною зовнішністю, тому завжди виглядає ідеально, передає Politeka.net. У черговому відео, викладеному в Instagram, блогерка постала у всій красі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кошкіна позувала в шовковій міні-сукні на найтонших зав'язочках, які трималися на плечах. Сміливе декольте дозволило помилуватися шикарним бюстом зірки.

Тонку талію підкреслив великий чорний пояс, а доповнили настільки ніжний образ несподівано грубі черевики.

Артистка розпустила довге волосся, її образ був доповнений красивим макіяжем.

"Подивилася я на себе з боку на цьому відео і зрозуміла, що в такій вазі мені все подобається 🤪 🔥 більше ніяких дієт!)

Чоловіки, а ви як вважаєте, дівчина повинна бути з формами або все-таки худою?🤔 ",- поцікавилася красуня.

Всього за хвилину пост зібрав понад 200 переглядів і багато коментарів:

"Ти цілком мене влаштовуєш", "шикарна"," пральна дошка, не комільфо", " а що це за Музика?", "Яка ви шикарна", "Яна, ви ідеальна", " ви шикарні🔥 🔥 🔥 🔥. Приємно дивитися на вас кожен раз. Я з Ташкента. Не хворійте. Бережіть себе💋", " я б теж вас сфотографувала з величезним задоволенням 🌹 🌹 🌹 дуже красива і талановита🔥 🔥 🔥"," по мені, не дуже худа, що аж шкіра та кістки і чекушка крові, але і не дуже товстою, але і щоб попа була, але знову ж таки не п**дак, як багато качають і не плоскі груди, але і не дойки, якими можна задавити😊 😊 😊 😊 😊","дівчина в будь-якій вазі прекрасна по своєму, у вас, Яночко, все прекрасно".

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