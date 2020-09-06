30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, здивувала знімком з лікарні

Зірка опублікувала дане фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Дівчина лежала на лікарняному ліжку з катетером на руці, до якого була проведена трубка від крапельниці.

Сама Кошкіна була в чорному топіку з великим декольте, з якого визирали груди. Також бодай можна було помітити чорну білизну.

Блогерка підняла камеру над собою і дивилася в камеру. Попри те, що актриса опинилася в лікувальному закладі, вигляд у неї залишився дуже свіжим і сексуальним.

"Суботній вечір😅 якось не за планом все пішло) але вечерю ніхто не відміняв😂 👍 🏻", - написала Яна.

За 14 годин пост зібрав понад 36 тисяч лайків і багато коментарів. Одна зі стурбованих прихильниць поцікавилася, що сталося й отримала у відповідь: "Все ок! Не переживайте😘 мігрень. Терпіла пару днів, тому зараз тільки крапельниця допоможе".

"У нашому світі навіть коли лежиш і помираєш треба обов'язково сфоткатися)))", " хіба можна так красиво хворіти? 🌸 ", "Шикарний вигляд 🔥", " Яночко, ну як же так😐якнайшвидшого відновлення ❤️❤️❤️", " Що ти нам заливаєш навушник лейкопластиром примотала і на роботу вислала щоб не йти🌡️🔬💅🏻🍷🛀", "Кров'ю харчуєтеся?", "Ти красива спору немає🔥", "імпланти дуже сильно випирають🔥 🤣", "новий рух. Фотки з крапельницями", "Бідна дівчинка! Видужуй швидше!!!❤ ️ ", "Одужуй", " дуже красиво хворієте Яна) а я як чувирла😁", - написали інші користувачі мережі.

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