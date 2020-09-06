НБУ не пощадив гривню, курс валют знову здивує після вихідних: що буде з доларом

Курс валют в Україні 6 вересня зміниться до невпізнання, долар і євро зіпсують все, що можна.



Так, долар тиждень застигне перед неймовірним стрибком, якого не було вже довгий час. Міжбанк у понеділок відкриється з + 4,17 гривні.

Євро набере ще більше. Заморожений сьогодні, завтра він підскочить на 12,7 гривні.

Курс валют в Україні 6 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2769,08 гривні;

100 євро - 3273,19 гривні.

Нова зустріч Зеленського і Путіна: в МЗС несподівано розкрили всі карти, «є домовленість…»

Президент України Володимир Зеленський проведе нову зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, але лише після зустрічі їх радників і Міністрів.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Є домовленість, що відразу після радників зустрінуться міністри. І вже відповідно до результатів зустрічі радників, Міністрів можна буде бачити, чи виходимо ми на зустріч лідерів», - зазначив він.

Також дипломат уточнив, що напередодні переговорів президентів в ТКГ були досягнуті дуже «серйозні результати».

"Наприклад, ТКГ нарешті погодили план з розмінування. Є дуже серйозні проблеми, пов'язані з ультиматумом російської сторони щодо постанови Верховної Ради про місцеві вибори. Тобто ситуація як завжди-50 на 50. Є таке "м'ясо", яке можна покласти в основу дипломатичної "страви" для лідерів, але є і серйозні поки що перешкоди для її проведення", - підкреслив Кулеба.

Новий стрибок розміру пенсій в Україні, Шмигаль видав важливу деталь: "постійні доплати тим, хто...»

У Кабміні готуються підвищити виплати українським пенсіонерам, а також ввести додаткові доплати.

За словами Дениса Шмигаля, на 2021 рік запланована не тільки індексація пенсій, але також введення доплат для пенсіонерів, які старше 75 років.

"Ми наступного року плануємо зробити постійні доплати тим, хто досяг 75+", - зазначив прем'єр.

Крім цього, наступного року нарешті запустять накопичувальну пенсійну систему. Правда, впровадження цього рівня буде проходити в експериментальному режимі. Відзначається, що українці зможуть робити особисті накопичення, відкладаючи 2% від єдиного соціального внеску і 2% від плати, яку людина платить.

У 2020 році не варто очікувати підвищення пенсії, так як пенсії вже були проіндексовані навесні. Крім цього, були введені доплати для людей, старше 80 років.

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