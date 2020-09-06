НБУ не пощадил гривну, курс валют снова удивит после выходных: что будет с долларом

Курс валют в Украине 6 сентября изменится до неузнаваемости, доллар и евро испортят все, что можно.



Так, доллар неделю застынет перед невероятным скачком, которого не было уже долгое время. Межбанк в понедельник откроется с +4,17 гривны.

Евро наберет еще больше. Замороженный сегодня, завтра он подскочит на 12,7 гривны.

Курс валют в Украине 6 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2769,08 гривны;

100 евро – 3273,19 гривны.

Новая встреча Зеленского и Путина: в МИД неожиданно раскрыли все карты, «Есть договоренность…»

Президент Украины Владимир Зеленский проведет новую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, но лишь после встречи их советников и министров.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Есть договоренность, что сразу после советников встретятся министры. И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров», - отметил он.

Также дипломат уточнил, что накануне переговоров президентов в ТКГ были достигнуты очень «серьезные результаты».

«Например, ТКГ наконец согласовали план по разминированию. Есть очень серьезные проблемы, связанные с ультиматумом российской стороны относительно постановления Верховной Рады о местных выборах. То есть ситуация как всегда - 50 на 50. Есть такое "мясо", которое можно положить в основу дипломатического "блюда" для лидеров, но есть и серьезные пока что препятствия для ее проведения», - подчеркнул Кулеба.

Новый скачок размера пенсий в Украине, Шмыгаль выдал важную деталь: «постоянные доплаты тем, кто...»

В Кабмине готовятся повысить выплаты украинским пенсионерам, а также ввести дополнительные доплаты.

По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.

"Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.

Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме. Отмечается, что украинцы смогут делать личные накопления, откладывая 2% от единого социального взноса и 2% от платы, которую человек платит.

В 2020 году не стоит ожидать повышения пенсии, так как пенсии уже были проиндексированы весной. Кроме этого, были введены доплаты для людей, старше 80 лет.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел: "будет в районе...".

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