Курс валют в Украине 6 сентября изменится до неузнаваемости, доллар и евро испортят все, что можно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального банка.

Так, доллар неделю застынет перед невероятным скачком, которого не было уже долгое время. Межбанк в понедельник откроется с +4,17 гривны.

Евро наберет еще больше. Замороженный сегодня, завтра он подскочит на 12,7 гривны.

Курс валют в Украине 6 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2769,08 гривны;

100 евро – 3273,19 гривны.

Отыграться гривна решит на российском рубле, десять из которых можно будет купить за 3,683 грн.

Как сообщалось до этого, до конца этого года и в следующем курс доллара в Украине будет держаться в районе 28 гривен

О том, чего стоит ждать от курса американской валюты в ближайшем будущем, рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Он отметил, что правительство скорректировало свой прогноз по доллару на ближайшее время.

«Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию – 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же», - заявил Петрашко.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение: «планируется установить на уровне…».

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит: каким будет курс валют.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.