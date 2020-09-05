В Кабмине готовятся повысить выплаты украинским пенсионерам, а также ввести дополнительные доплаты

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.

"Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.

Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме. Отмечается, что украинцы смогут делать личные накопления, откладывая 2% от единого социального взноса и 2% от платы, которую человек платит.

«В будущем это единственный путь обеспечить украинцев достойными пенсиями. Другого пути у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет», - заявил премьер.

Он также отметил, что в 2020 году не стоит ожидать повышения пенсии, так как пенсии уже были проиндексированы весной. Кроме этого, были введены доплаты для людей, старше 80 лет.

Незначительное повышение пенсии этой осенью получит лишь часть пенсионеров, чьи выплаты будут привязаны к минимальной зарплате. Как известно, с 1 сентября минималка в Украине будет повышена до 5 тысяч гривен. Незначительное повышение коснется около 1,5 млн пенсионеров.

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