30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розпалила мережу новими спокусливими фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram.

"Спасибі Анталья, за мій чарівний міні відпустку! Зараз розумію, що він був просто необхідний. Я відпочила, набралася сил і відмінного настрою!» ,- написала дувушка.

На фото Кошкіна позує в ефектному вбранні з прозорим корсетом, який вигідно підкреслює і без того пишні форми.

"Тема цицьок повністю розкрита«,» ви щось«," Яна Ну навіщо.....? Тепер всю ніч спати не буду", "ти прекрасна і чудова" «" найкрасивіша 😍», «там у турків напевно інсульт стався від такої краси))», "вогонь образ", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Дівчину, що володіє вражаючими формами, навіть охрестили "пишногрудою нареченою Харламова".

Чутки поповзли після повідомлень в популярних телеграм-каналах про те, що на вечірці на честь дня народження Ляйсан Утяшевой Гарік проводив час в компанії «зірки з видатними грудьми», яка бере участь у проекті «одного разу в Росії». Хоча ім'я дівчини спочатку згадано не було, користувачі тут же припустили, що під цей опис підходить Кошкіна.

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Правда, її заява переконала далеко не всіх.

Нагадаємо, що пишногруда " наречена Харламова "розкрила свою гордість і показала незвичайний дар:" ти з іншої планети?".

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