30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, разгорячила сеть новыми соблазнительными фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новые снимк в своем микроблоге в Инстаграм.

«Спасибо Анталья, за мой волшебный мини отпуск! Сейчас понимаю, что он был просто необходим. Я отдохнула, набралась сил и отличного настроения!», - написала дувушка.

На фото Кошкина позирует в эффектном наряде с прозрачным корсетом, который выгодно подчеркивает и без того пышные формы.

«Тема сисек полностью раскрыта», «Вы Нечто», «Яна Ну зачем.....? Теперь всю ночь спать не буду», «Ты прекрасна и превосходна», «Самая красивая 😍», «Там у турков наверное инсульт случился от такой красоты ))», «Огонь образ», - пишут в комментариях.

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Девушку, обладающую впечатляющими формами, даже окрестили «пышногрудой невестой Харламова».

Слухи поползли после сообщений в популярных телеграм-каналах о том, что на вечеринке в честь дня рождения Ляйсан Утяшевой Гарик проводил время в компании «звезды с выдающейся грудью», которая принимает участие в проекте «Однажды в России». Хотя имя девушки изначально упомянуто не было, пользователи тут же предположили, что под это описание подходит Кошкина.

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Правда, ее заявление убедило далеко не всех.

Напомним, что пышногрудая «невеста Харламова» распахнула свою гордость и показала необычный дар: "Ты с другой планеты?".

А еще Politeka писала, что фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя".

Также Politeka сообщала, что опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!".