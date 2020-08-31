38-річний український хореограф і танцюрист Влад Яма, який є суддею в шоу "Танці з зірками", вразив виглядом у всьому чорному

Артист активно веде сторінку в Instagram, поставши в різних образах, передає Politeka.net.

Цього разу хореограф блістав у чорному костюмі, який ідеально підкреслив його красиву фігуру. Артист позував у сорочці, жилетці і довгих брюках зі стрілками.

Завершили ультрачорний лук туфлі в колір і браслети на руках. Танцюрист посміхався і виглядав щасливим.

Зазначимо, Яма постав на паркеті шоу "Танці з зірками", новий сезон якого почався 30 Серпня.

"Ну що ж, вітаю команду @ tanci1plus1 і всіх глядачів з вдалим стартом сезону і часткою 19,5%! .. 💣 Чи бачу я тимчасових лідерів - так, можливо, але передбачити переможця - точно ні! .. 🤯 Як вам ефір? Пишіть😁", - поцікавився артист.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Склад офігенний в цей раз👍 🏻 👏 🏻", " тут в мережі подейкують, що Санта - бальниця з юності. Чи Правда це? Мені здається на оцінки це теж має впливати", " Супер🔥 🔥", "відмінний ефір 🔥 🔥 🔥 дуже сподобалася Саніна і Фреймут💜 💜 💜", "Влад,шоу дуже відмінне,але Тіна,така прекрасна,елегантна жінка,але на шоу просто,,навіть слів підібрати не можу,все шоу споганила, ми так вас чекали, ви просто клас,але 👍❤️👏💯🙏🙌", "Влад, ви класний! Справжній, милий і харизматичний! 👍 ", "Відмінний ефір був👏 🏻", " ефір, як і ви Влад 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Супер 🔥 💥 😍 неймовірний❤️", " Чапкіс в такому віці і такі красиві коментарі давав. Браво 👏 ".

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