Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поразила трогательным снимком с хореографом Владом Ямой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Каких звезд за масками в шоу «Маскарад» хотели бы увидеть?» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в полупрозрачном наряде, нежно прижавшись к Владу Яме. Поклонники знаменитости буквально "сошли с ума" от увиденного.

«Рядом с ним расцвела», «какая вы сияющая и позитивная», «Красивы вы вместе😍», «Наталья, ваша пара самая яркая была и есть и будет 👍👍👍, супер», «Интересно увидеть вас с хвостиком», «Ох жаришка», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула роскошной фигурой во время танца на вечеринке.

На снимках Могилевская позирует в белоснежном мини, которое подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Дополняла образ красотка эффектным декольте. А рядом с ней находится мужчина в одних шортах.

В какой-то момент наряд раскрылся, из-за чего в кадр попали роскошные изгибы знаменитости. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.

Напомним, что Могилевская в мини страстно прижалась к молодому красавцу: «Огонь женщина».

А еще Politeka сообщала, что Могилевская и Влад Яма ошарашили воссоединением, секрет раскрыт: "Уже осенью...".

Также Politeka писала, что Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".