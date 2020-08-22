Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поразила трогательным снимком с хореографом Владом Ямой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Каких звезд за масками в шоу «Маскарад» хотели бы увидеть?» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Могилевская позирует в полупрозрачном наряде, нежно прижавшись к Владу Яме. Поклонники знаменитости буквально "сошли с ума" от увиденного.
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«Рядом с ним расцвела», «какая вы сияющая и позитивная», «Красивы вы вместе😍», «Наталья, ваша пара самая яркая была и есть и будет 👍👍👍, супер», «Интересно увидеть вас с хвостиком», «Ох жаришка», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская исполнительница Наталья Могилевская сверкнула роскошной фигурой во время танца на вечеринке.
На снимках Могилевская позирует в белоснежном мини, которое подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Дополняла образ красотка эффектным декольте. А рядом с ней находится мужчина в одних шортах.
В какой-то момент наряд раскрылся, из-за чего в кадр попали роскошные изгибы знаменитости. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.
Напомним, что Могилевская в мини страстно прижалась к молодому красавцу: «Огонь женщина».
А еще Politeka сообщала, что Могилевская и Влад Яма ошарашили воссоединением, секрет раскрыт: "Уже осенью...".
Также Politeka писала, что Могилевская без белья посветила пышным бюстом на красной дорожке: "Можно только влюбиться".