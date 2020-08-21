Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия показала себя и рассказала о конце лета

На фото Лиля показала себя в платье с черным верхом и большим декольте и прозрачной юбкой. Звезда соблазнительно выгнулась, показывая идеальные изгибы перед объективом камеры. Яма оставила волосы распущенными и улыбалась. На втором фото жена танцора уже присела, повернувшись в профиль к камере, делая снимок очень нежным. Третий кадр получился почти аналогичным, но это не помешало ему быть по-своему увлекательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пускай лето уже на исходе, но солнце внутри нас должно быть всегда. Ваша улыбка - залог успеха! Знаете, что я заметила за время путешествий по Америке - люди улыбаются друг другу просто так и всегда. А ещё могут тебя остановить и просто так сделать комплимент, что у тебя красивые кроссовки или футболка", - написала Лиля.

Фанаты, включая мужа Влада, поставили почти 700 лайков и написали комментарии:

"Улыбаюсь и говорю, что Ты САМАЯ КРАСИВАЯ!", "Даже не знаю. Но если выбирать, то мне фото", "Все фото по своему прекрасны. К сожалению менталитет нашего народа к этому не совсем готов. Хотя всякое бывает в жизни)", "Лиля, Вы такая красотка! Такая светлая, стильная, вкусная!Счастья Вам!", " мне нравятся все фотки, вы красивая, я вам лично не знаю, но мне кажется что вы ещё и добрый и позитивный человек", "Лиля вам бесконечно можно говорит что вы красивая .Вы невероятно очаровательная Вы БОГИНЯ!".

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