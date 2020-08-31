38-летний украинский хореограф и танцор Влад Яма, который является судьей в шоу «Танці з зірками», поразил видом во всем черном

Артист активно ведет страничку в Инстаграм, представая в разных образах, передает Politeka.net.

В этот раз хореограф блистал в черном костюме, идеально подчеркнувшем его красивую фигуру. Артист позировал в рубашке, жилетке и длинных брюках со стрелками.

Завершили ультрачерный лук туфли в цвет и браслеты на руках. Танцор улыбался и выглядел счастливым.

Отметим, Яма предстал на паркете шоу "Танці з зірками", новый сезон которого начался 30 августа.

"Ну что ж, поздравляю команду @ tanci1plus1 и всех зрителей с удачным стартом сезона и долей 19,5%! .. 💣 Вижу ли я временных лидеров - да, возможно, но предсказать победителя - точно нет! .. 🤯 Как вам эфир? Пишите😁", - поинтересовался артист.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Состав офигенный в этот раз👍🏻👏🏻", "Тут в сети поговаривают, что Санта - бальница с юности. Правда ли это? Мне кажется на оценки это тоже должно влиять", "Супер🔥🔥", "Отличный эфир 🔥🔥🔥 Очень понравилась Санина и Фреймут 💜💜💜", "Влад,шоу очень отличное,но Тина,такая прекрасная,элегантная женщина,но на шоу просто,,даже слов подобрать не могу,всё шоу испоганила,мы так Вас ждали,Вы просто класс,но 👍❤️👏💯🙏🙌", "Влад, вы классный! Настоящий, милый и харизматичный! 👍", "Отличный эфир был 👏🏻", "Эфир, как и Вы Влад 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Супер 🔥 💥😍 невероятный ❤️ "," Чапкис в таком возрасте и такие красивые комментарии давал. Браво 👏 ".

Напомним, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит: "Качок или дрищ?".

А еще Politeka писала, что помолодевшая Могилевская в полупрозрачном наряде нежно прижалась к Яме: «Рядом с ним расцвела!».

Также Politeka сообщала, что жена Влада Ямы восхитила красотой в разлогом декольте и полупрозрачной юбке: топ пикантных фото.