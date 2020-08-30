Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованій фотографії Лобода позує в ефектному міні вбранні, який підкреслює її та без того ідеальну фігуру. Красуня позує на тлі басейну, а позаду неї видніються гори під час заходу сонця.
Попри те, що кадр співачка ніяк не підписала, шанувальники Лободи буквально «вибухнули» коментарями.
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«Бомбезно виглядаєш», «о Боги», «найулюбленіша», «яка красива», «шикарна жінка», «пані!», «Очей не відірвати😍», «шикарно виглядаєш», «фотографія, яка просякнута любов'ю», - пишуть вони.
До цього ми писали, що українська співачка Світлана Лобода захопила образом в червоному міні.
Цього разу засмагла артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію досить пікантних фото. Струнка артистка показала новий яскравий образ, який приміряла під час прогулянки на узбережжі курортної зони, де зараз відпочиває разом з дітьми.
Так, співачка приміряла коротеньку червону сукню на тонких лямках з поясом в тон наряду.
Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.
А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.
Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри