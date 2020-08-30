Популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованій фотографії Лобода позує в ефектному міні вбранні, який підкреслює її та без того ідеальну фігуру. Красуня позує на тлі басейну, а позаду неї видніються гори під час заходу сонця.

Попри те, що кадр співачка ніяк не підписала, шанувальники Лободи буквально «вибухнули» коментарями.

«Бомбезно виглядаєш», «о Боги», «найулюбленіша», «яка красива», «шикарна жінка», «пані!», «Очей не відірвати😍», «шикарно виглядаєш», «фотографія, яка просякнута любов'ю», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українська співачка Світлана Лобода захопила образом в червоному міні.

Цього разу засмагла артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram серію досить пікантних фото. Струнка артистка показала новий яскравий образ, який приміряла під час прогулянки на узбережжі курортної зони, де зараз відпочиває разом з дітьми.

Так, співачка приміряла коротеньку червону сукню на тонких лямках з поясом в тон наряду.

Нагадаємо, що Лобода одним відео довела шанувальників до істерики, перетворившись на готичну диву.

А ще Politeka писала, що Лобода не стрималася і влаштувала гарячі поцілунки з дівчиною на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Лобода у відвертому топі викликала фурор, вибравши найгарячіший ракурс: кадри