Популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась роскошной фигурой во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованной фотографии Лобода позирует в эффектном мини-наряде, который подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Красотка позирует на фоне бассейна, а позади нее виднеются горы во время заката солнца.

Несмотря на то, что кадр певица никак не подписала, поклонники Лободы буквально «взорвались» комментариями.

«Бомбезно выглядишь», «О Боги», «самая любимая», «какая красивая», «Шикарная женщина», «госпожа!», «Глаз не оторвать😍», «шикарно выглядишь», «Фотография, которая пропитана любовью», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская певица Светлана Лобода восхитила образом в красном мини.

В этот раз загорелая артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм серию довольно пикантных фото. Стройная артистка показала новый яркий образ, который примерила во время прогулки на побережье курортной зоны, где сейчас отдыхает вместе с детьми.

Так, певица примерила коротенькое красное платье на тонких лямках с поясом в тон наряду.

Напомним, что Лобода одним видео довела поклонников до истерики, превратившись в готическую диву.

А еще Politeka писала, что Лобода не сдержалась и устроила горячие поцелуи с девушкой на пляже.

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Лобода в откровенном топе произвела фурор, выбрав самый горячий ракурс: кадры