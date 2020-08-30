Красуня перевершила сама себе

Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Гюррем в серіалі "Величне століття", похвалилася ідеальною зовнішністю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованій фотографії Узерлі позує в темній кімнаті в білосніжному вбранні. При цьому смужка світла ефектно освітлює її й без того ідеальне обличчя. Як можна помітити, красуня доповнила образ ледь помітним макіяжем.

Саму фотографію вона ніяк не підписала, проте її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Бомба, чесно кажучи», «моя улюблена королева», «Божественна, як і завжди», «дуже миленька на фотографії», «пожежа фотка», «вау, як красиво», «королева краси», «красива жінка. Жінка тисячоліття просто», «миленька, як завжди», «наша улюблена красоточка», - пишуть вони.

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Актриса поділилася портретом, на якому показала себе у всій красі. На фото можна в деталях розглянути пухкі губи зірки, її красивий ніс і надзвичайно красиві очі.

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