Актриса Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Гюррем в серіалі "Величне століття", похвалилася ідеальною зовнішністю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованій фотографії Узерлі позує в темній кімнаті в білосніжному вбранні. При цьому смужка світла ефектно освітлює її й без того ідеальне обличчя. Як можна помітити, красуня доповнила образ ледь помітним макіяжем.
Саму фотографію вона ніяк не підписала, проте її шанувальники прийшли в захват від побаченого.
Стан зараженої Кравець з "Квартал 95" раптово змінився, зірка порушила мовчання: "Спасибі за..."
Курс долара вразить українців, що зміниться з 1 вересня: "Після підвищення мінімальної зарплати..."
Демі Роуз потрясла своїми "кокосами" в купальнику з декольте до пупка: "Bellísima"
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95": "Тримайся, дорога!"
«Бомба, чесно кажучи», «моя улюблена королева», «Божественна, як і завжди», «дуже миленька на фотографії», «пожежа фотка», «вау, як красиво», «королева краси», «красива жінка. Жінка тисячоліття просто», «миленька, як завжди», «наша улюблена красоточка», - пишуть вони.
До цього ми повідомляли, що зірка серіалу" Величне століття " Мер'єм Узерлі здивувала фанатів яскравим знімком
Актриса поділилася портретом, на якому показала себе у всій красі. На фото можна в деталях розглянути пухкі губи зірки, її красивий ніс і надзвичайно красиві очі.
Нагадаємо, що роздягнена Узерлі з "Величного століття «прикрилася квітами, змусивши почервоніти всіх: "мрія султана".
А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" засліпила красою в жіночному вбранні: "Казкова".
Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" оголила декольте і звела з розуму пружним тілом:"мій ідол".