Українська гімнастка Анна Різатдінова, яка була фавориткою хореографа Влада Ями на проєкті "Танців з зірками", похвалилася ідеальною розтяжкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні дуже яскраво відкрили магазин ... Море емоцій і позитиву!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Різатдінова позує в спортивному вбранні, в якому вирішила похвалитися ідеальною розтяжкою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Це нереально! Хто ще так може?", "класна», "ви найкраща", "яка ж Ви яскрава і позитивна особистість", "як ви це робите", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома українська гімнастка Анна Різатдінова, яку називали фавориткою Влада Ями під час участі в проекті "Танці з зірками", здивувала незвичайною зйомкою

У себе на сторінці в мережі дівчина опублікувала відео з фотосесії, в якій вона брала участь. Анну одягли в дуже пікантний наряд, який підкреслив її достоїнства. На дівчині був костюм, який більше нагадував боді. Зверху на гімнастку накинули чорний піджак.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова блиснула розкішним тілом в тісному топі:"обожнюю...".

А ще Politeka писала, що Анна Різатдінова в білизні похвалилася ногами від вух: "дуже ефектно, браво!".

Також Politeka повідомляла, що Анна Різатдінова запаморочила голову в прозорій сіточці, кадри:"як в найкращих снах".