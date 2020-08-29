Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая являлась фавориткой хореографа Влада Ямы на проекте «Танців з зірками», похвасталась идеальной растяжкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодня очень ярко открыли магазин… Море эмоций и позитива!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ризатдинова позирует в спортивном наряде, в котором решила похвастаться идеальной растяжкой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это нереально! Кто еще так может?», «классная», «вы самая лучшая», «Какая же Вы яркая и позитивная личность», «как вы это делаете», - пишут они.

До этого сообщалось, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которую называли фавориткой Влада Ямы во время участия в проекте "Танці з зірками", удивила необычной съемкой

У себя на странице в сети девушка опубликовала видео с фотосессии, в которой она участвовала. Анну одели в очень пикантный наряд, который подчеркнул ее достоинства. На девушке был костюм, который больше напоминал боди. Сверху на гимнастку набросили черный пиджак.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула роскошным телом в тесном топе: "Обожаю…".

А еще Politeka писала, что Анна Ризатдинова в белье похвасталась ногами от ушей: "Очень эффектно, браво!".

Также Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова вскружила голову в прозрачной сеточке, кадры: "Как в самых лучших снах".