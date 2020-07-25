27-летняя украинская гимнастка, звезда "Танців з зірками" и фаворитка хореографа Влада Ямы, Анна Ризатдинова показала немного "закулисной" жизни

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала все трудности фотосъемки.

Девушка предстала в роскошном черном белье и накинутом на плечи пиджаке такого же цвета. Яркий макияж с дымчатыми глазами, массивные украшения и шпильки дополнили брутальный образ Анны.

Любимица Ямы стояла на одной ноге, а вторую подняла, согнула в колене и отвела в сторону. В какой-то момент фотограф сказал ей "и на носочек", после чего красотка "взорвалась": "Я на носочке стою, блин, уже минуту!".

"Хочется еще", - робко парировали ей в ответ.

"Я уже максимум выжала...", - закончила спор Ризатдинова, не то рассмеявшись, не то расплакавшись.

Успокоившись, звезда подписала кадры: "На съемке царил абсолютный позитив".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Красотка 👑👑👑"

"Идеально"

"Очень эффектно! Браво!"

"Шикарно как 😍"

"Ножки супер 🔥"

"Ну как не вспомнить высказывание Маши Ефросининой: "Ноги моей мечты" (с)"

Ранее мы сообщали, Ризатдинова впечатлил фото, на котором предстала в черной маечке, сквозь которую виднелась лямка белого лифчика. Анна продемонстрировала лицо крупным планом, а также соблазнительную зону декольте - складочки и нежные линии будоражат фантазию.

Спортсменка подчеркнула натуральную красоту удачным макияжем и заинтриговала взглядом.

"#утро 🌺", - коротко подписала она.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели