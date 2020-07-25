27-летняя украинская гимнастка, звезда "Танців з зірками" и фаворитка хореографа Влада Ямы, Анна Ризатдинова показала немного "закулисной" жизни
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала все трудности фотосъемки.
Девушка предстала в роскошном черном белье и накинутом на плечи пиджаке такого же цвета. Яркий макияж с дымчатыми глазами, массивные украшения и шпильки дополнили брутальный образ Анны.
Любимица Ямы стояла на одной ноге, а вторую подняла, согнула в колене и отвела в сторону. В какой-то момент фотограф сказал ей "и на носочек", после чего красотка "взорвалась": "Я на носочке стою, блин, уже минуту!".
"Хочется еще", - робко парировали ей в ответ.
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"Я уже максимум выжала...", - закончила спор Ризатдинова, не то рассмеявшись, не то расплакавшись.
Успокоившись, звезда подписала кадры: "На съемке царил абсолютный позитив".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Красотка 👑👑👑"
"Идеально"
"Очень эффектно! Браво!"
"Шикарно как 😍"
"Ножки супер 🔥"
"Ну как не вспомнить высказывание Маши Ефросининой: "Ноги моей мечты" (с)"
Ранее мы сообщали, Ризатдинова впечатлил фото, на котором предстала в черной маечке, сквозь которую виднелась лямка белого лифчика. Анна продемонстрировала лицо крупным планом, а также соблазнительную зону декольте - складочки и нежные линии будоражат фантазию.
Спортсменка подчеркнула натуральную красоту удачным макияжем и заинтриговала взглядом.
"#утро 🌺", - коротко подписала она.
Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров
А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели