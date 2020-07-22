Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", которую называют фавориткой хореографа Влада Ямы, покорила внешностью

Красотка обладает невероятной фигурой, благодаря упорным занятиям гимнастикой, пишет Politeka.net. Звезда часто хвастается совершенными изгибами в своем Инстаграм.

Так на одном из недавних снимков красотка предстала в коротком чернном топе, которые не только обтянул ее грудь, но и показал упругий живот.

Анна изящно изогнулась и наклонила голову в сторону.

Сфотографировалась звезда с естественным макияжем, что также нашло одобрение фолловеров.

«Обожаю естественный макияж. Красивое свежее лицо», «Красотка», «Идеальная», «Хорошенькая какая», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что участница танцевального шоу "Танці з зірками" и любимица Влада Ямы Анна Ризатдинова показалась в нежном и невероятно красивом образе.

На фотографии она позирует в платье, которое приспустила с плечей.

Красотка решила сделать прическу из волнистых локонов, а дополнила их серьгами в виде колец. Также знаменитость решила сделать снимок с близка, и он получился достаточно женственным и романтичным.

Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров.

А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели.

Также Politeka писала, что любимица Ямы забыла о приличиях и засветила лишнее в открытом топе.