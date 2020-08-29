Користувачі порівняли українських артисток Олю Полякову і Дашу Астаф'єву, які хизувалися образом голлівудської зірки Памели Андерсон в серіалі "Рятувальники Малібу"
Як передає Politeka.net, відповідний вибір на користь однієї або ж іншої красуні користувачі могли зробити в Instagram-блозі "Зіркового шляху".
І 36-річна Оля, і 35-річна Даша позували в червоних злитих купальниках. Дівчата без докорів сумління продемонстрували стрункі фігури з усіма апетитними округлостями і пікантними лініями.
"Битва в червоних купальниках 🔥. Чий образ вам подобається більше? 👇 ",- йдеться в підписі.
Користувачі кинулися вибирати: варто відзначити, обом знаменитостям вдосталь "дісталося" компліментів - практично порівну.
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"що тут вибирати, номер 1, говорить сама за себе!!!! Оля просто шикарна!"
"Полякова 💥 💥 "
"Астаф'єва зебест навіки. Вона природна красуня"
"Звичайно Даша 👍 👍 👍 "
"Оля 💣 💣 💥 "
"Обидві шикарні♥️"
"Парадокс - Даша Астаф'єва модель, а фото красивої жінки в купальнику; Полякова співачка, а фото "моделі" для журналу "озабоченным"
Раніше ми повідомляли, Астаф'єва в монокіні бежевого відтінку позувала на курорті, зображуючи з себе "дівчину Бонда". Про це співачка повідомила в підписі до фото, опублікованому в соцмережі.
"Просто шикарна, богиня👍 💣"; "ну тут швидше Бонду потрібно очікувати... така красуня!"; "Гм. Зазвичай він сам приходить. Ніччю. З шампанським і полуницею))"; " який Бонд???до такої Афродіти мінімум "Зевс"!!!🤤 "; "так і закохатися можна", - відреагували шанувальники.
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