Користувачі порівняли українських артисток Олю Полякову і Дашу Астаф'єву, які хизувалися образом голлівудської зірки Памели Андерсон в серіалі "Рятувальники Малібу"

Як передає Politeka.net, відповідний вибір на користь однієї або ж іншої красуні користувачі могли зробити в Instagram-блозі "Зіркового шляху".

І 36-річна Оля, і 35-річна Даша позували в червоних злитих купальниках. Дівчата без докорів сумління продемонстрували стрункі фігури з усіма апетитними округлостями і пікантними лініями.

"Битва в червоних купальниках 🔥. Чий образ вам подобається більше? 👇 ",- йдеться в підписі.

Користувачі кинулися вибирати: варто відзначити, обом знаменитостям вдосталь "дісталося" компліментів - практично порівну. 

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"що тут вибирати, номер 1, говорить сама за себе!!!! Оля просто шикарна!"

"Полякова 💥 💥 "

"Астаф'єва зебест навіки. Вона природна красуня"

"Звичайно Даша 👍 👍 👍 "

"Оля 💣 💣 💥 "

"Обидві шикарні♥️"

"Парадокс - Даша Астаф'єва модель, а фото красивої жінки в купальнику; Полякова співачка, а фото "моделі" для журналу "озабоченным"

"Оля Полякова крутіше"
 
"2 👌 👍 😍 тут навіть не обговорюється..."
 
"Обидві красуні з шикарними фігурами!"
 

Раніше ми повідомляли, Астаф'єва в монокіні бежевого відтінку позувала на курорті, зображуючи з себе "дівчину Бонда". Про це співачка повідомила в підписі до фото, опублікованому в соцмережі.

"Увага, увага! Людина на прізвище Бонд, підійдіть, будь ласка, на ресепшн, вас чекають! Повторюю, Вас чекають!", - пожартувала красуня.

"Просто шикарна, богиня👍 💣"; "ну тут швидше Бонду потрібно очікувати... така красуня!"; "Гм. Зазвичай він сам приходить. Ніччю. З шампанським і полуницею))"; " який Бонд???до такої Афродіти мінімум "Зевс"!!!🤤 "; "так і закохатися можна", - відреагували шанувальники.