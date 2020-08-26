Украинская певица Оля Полякова показала свои жертвы ради красивой внешности

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала необычный ролик на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Оля Полякова прославилась на эстраде не только красивым оперным голосом, но и соблазнительной внешностью. Артистка вынуждена постоянно заботиться о своей красоте и идти ради этого на всяческие процедуры. Так певица показалась поклонникам в весьма странном виде: в шапочке для волос, обтягивающей маске на лице и маленьких защитных очках. Как можно заметить, ради равномерного загара она сняла бюстгальтер.

Судя по синему освещению, Оля Полякова сняла себя во время процедур в солярии. "Я страшно красивая... буду через 15 минут", - заявила исполнительница и тут же закрыла глаза очками. В таком виде она стала похожа на пришельца со звезды Альфа-Центравра.

Ранее Ольга Полякова вместе с коллегами по сцене выступила на концерте по случаю 15-летнего юбилея популярного шоу «Світське життя». Певица показала, как зажигает под свою знаменитую композицию «Эй, секундочку». Артистка выбрала белоснежное платье с глубоким декольте и юбкой, которая разлеталась во все стороны от ее энергичных движений. Образ блондинки дополнили роскошная прическа и яркий макияж.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини покрутилась на камеру, соблазнительные кадры: «Давайте все…».

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