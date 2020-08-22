Украинская модель и певица Даша Астафьева показала свежие фото с отдыха

Как передает Politeka.net, снимки знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Известно, что Даша проводит свой отдых на солнечном курорте и регулярно радует своих поклонником новыми снимками.

На этот раз модель предстала на кадре в красном слитном купальнике красного цвета, который идеально подчеркивал ее объёмные формы

"Такой день. В смысле, каждый... тут) А ночью рыбалка. Тоже каждой", - сообщила модель в подписи к снимкам.

На троих опубликованных снимках Даша смогла показать себя во всей красе: на фоне моря и гор модель позировала в разных ракурсах.

Особое внимание поклонников привлекло полное отсутствие макияжа.

"Красная королева. Как водичка?", "Шикарная фигура", "Дашуля, какая же вы красивая и шикарная женщина", Ой-ой какая барракуда", "Хороша наша Даша! Прям Шэрон Стоун в молодости", "Даша, это так мило)", - писали под постом модели.

Ранее артистка решила показать в социальной сети Инстаграм на своей странице в разделе Стори, как развлекалась в ночном клубе ночью.



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