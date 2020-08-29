Украинская модель и певица Даша Астафьева показала свежие фото с отдыха
"Лицо девочки, которая заблокировала 27 страниц в минуту. А ещё, смотрите, у меня на каждой руке по четыре пальца", - пошутила Астафьева в подписи к посту.
На кадре красавица позировала в платье в горошек на берегу океана. Особое внимание ее поклонников привлекло отсутствие макияжа, а некоторые из них даже сравнили ее с девочкой.
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"Ну богиня, ну чесслово", "Мила и женственна и с косметикой, и без косметики!", "Вы великолепны!", "Принцесса, которую хотел бы иметь каждый мужчина в своем сердце", - писали под фото Даши.
Известно, что Даша проводит свой отдых на солнечном курорте и регулярно радует своих поклонником новыми снимками.
Не так давно, она опубликовала фото, на котором позировала в красном слитном купальнике красного цвета, который идеально подчеркивал ее объёмные формы.
Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро
Как сообщала Politeka, фигуристая Даша Астафьева едва не засветила лишнее, задрав ноги в легком платье: бесстыжие кадры