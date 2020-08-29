Украинская модель и певица Даша Астафьева показала свежие фото с отдыха

Как передает Politeka.net , публикация появилась на Instagram-станице знаменитости.

"Лицо девочки, которая заблокировала 27 страниц в минуту. А ещё, смотрите, у меня на каждой руке по четыре пальца", - пошутила Астафьева в подписи к посту.

На кадре красавица позировала в платье в горошек на берегу океана. Особое внимание ее поклонников привлекло отсутствие макияжа, а некоторые из них даже сравнили ее с девочкой.

"Ну богиня, ну чесслово", "Мила и женственна и с косметикой, и без косметики!", "Вы великолепны!", "Принцесса, которую хотел бы иметь каждый мужчина в своем сердце", - писали под фото Даши.



