Пользователи сравнили украинских артисток Олю Полякову и Дашу Астафьеву, щеголявших в образе голливудской звезды Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу"

Как передает Politeka.net, соответствующий выбор в пользу одной либо же другой красотки пользователи могли сделать в Инстаграм-блоге "Зіркового шляху".

И 36-летняя Оля, и 35-летняя Даша позировали в красных слитых купальниках. Девушки без зазррения совести продемонстрировали стройные фигуры со всеми аппетитными округлостями и пикантными линиями.

"Битва в красных купальниках 🔥. Чей образ вам нравится больше? 👇", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись выбирать: стоит ометить, обеим знаменитостям вдоволь "досталось" комплиментов - практически поровну.

"что тут выбирать, номер 1, говорит сама за себя!!!! Оля просто шикарна!"

"Полякова 💥💥"

"Астаф'єва зебест навіки. Вона природна красуня"

"Конечно Даша👍👍👍"

"Оля💣💣💥"

"Обе шикарны♥️"

"Парадокс - Даша Астафьева модель, а фото красивой женщины в купальнике; Полякова певица, а фото "модели" для журнала озабоченным"

"Оля Полякова круче"



"2👌👍😍тут даже не обсуждается..."

"Обе красотки с шикарными фигурами!"

Ранее мы сообщали, Астафьева в монокини бежевого оттенка позировала на курорте, изображая из себя "девушку Бонда". Об этом певица сообщила в подписи к фото, опубликованному в соцсети.

"Внимание, внимание! Человек по фамилии Бонд, подойдите, пожалуйста, на ресепшн, Вас ожидают! Повторяю, Вас ожидают!", - пошутила красотка.