Пользователи сравнили украинских артисток Олю Полякову и Дашу Астафьеву, щеголявших в образе голливудской звезды Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу"
Как передает Politeka.net, соответствующий выбор в пользу одной либо же другой красотки пользователи могли сделать в Инстаграм-блоге "Зіркового шляху".
И 36-летняя Оля, и 35-летняя Даша позировали в красных слитых купальниках. Девушки без зазррения совести продемонстрировали стройные фигуры со всеми аппетитными округлостями и пикантными линиями.
"Битва в красных купальниках 🔥. Чей образ вам нравится больше? 👇", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись выбирать: стоит ометить, обеим знаменитостям вдоволь "досталось" комплиментов - практически поровну.
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"что тут выбирать, номер 1, говорит сама за себя!!!! Оля просто шикарна!"
"Полякова 💥💥"
"Астаф'єва зебест навіки. Вона природна красуня"
"Конечно Даша👍👍👍"
"Оля💣💣💥"
"Обе шикарны♥️"
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Ранее мы сообщали, Астафьева в монокини бежевого оттенка позировала на курорте, изображая из себя "девушку Бонда". Об этом певица сообщила в подписи к фото, опубликованному в соцсети.
"Просто шикарна, богиня👍💣"; "Ну тут скорее Бонду нужно ожидать... такая красотка!"; "Гм. Обычно он сам приходит. Ночью. С шампанским и клубникой))"; "Какой Бонд???к такой афродите минимум "Зевс"!!!🤤"; "так и влюбиться можно", - отреагировали поклонники.
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