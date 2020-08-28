Юная дочь Оли Поляковой Маша поразила перевоплощением в настоящую модель

15-летняя девушка поделилась новым кадром в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по всему, юная красотка решительно настроена на то, чтобы пойти по стопам звездной матери и заниматься творческой профессией. Так, Маша активно пробует себя в образе модели.

На новом фото девушка запечатлена во время показа. Она уверенно дефилирует по воде под открытым небом. На Поляковой-младшей светло-голубая футболка со стильным принтом и короткие шорты, позволяющие ей продемонстрировать свои длинные ноги. При этом показ оказался довольно рискованным, так как моделям пришлось ходить по холодной воде, о чем рассказала Маша.

«Это был незабываемый показ, сказать, что было холодно – ничего не сказать», - подписала снимок Маша.

Мать школьницы явно гордится успехами своей дочери.

«Моя девочка прекрасная», - написала Полякова в комментариях к фото.

Подписчики Маши также отреагировали на пост девушки.

«Ґрета Тунберг на минималках», «Ну точно модель», «Машка еще себя покажет вообще классно, что детки у Оли не испорченные такие как нужно именно», «Какая красивая девочка. Модель просто», «Оля в молодости», «неотразимая», «Красотка, но ножки надо беречь смолоду ,что за показ такой так и ревматизм заработать можно», «Такая же красивая, как Оля, нереальные», - пишут люди.

Напомним, Оля Полякова без стыда и белья показала секрет своей красоты: "пришелец с Альфа-Центавра".

Как сообщала Politeka, раскованная Полякова в купальнике впечатлила внушительными формами.

Также Politeka писала, что бесшабашная Полякова в мини дала жару в компании горячих красавцев: «Она великолепна!».