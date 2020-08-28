Голлівудська актриса Анджеліна Джолі потрапила в об'єктиви папараці в Малібу 

Зірка після режиму самоізоляції все частіше стала з'являтися на вулиці зі своїми дітьми, передає Politeka.net. Так, красуню помітили на вулиці в Малібу в компанії своїх дітей. 

Артистка з'явилася в шовковій сукні на голе тіло. За виразними ознаками було видно, що красуня була без білизни. Груди "налилися" під тканиною і виглядали дуже спокусливо. Наряд розвивався на вітрі.

Джолі також взула туфлі на невисокому каблуці, а також - чорну маску. Завершили образ акуратна зачіска і золоті прикраси. Колишній чоловік Анджеліни Джолі, Бред Пітт, напевно вже "подавився" слиною від такого жаркого виду екс-коханої.

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🆕📷 the Jolie Squad is here to stay! #AngelinaJolie and kids out for dinner in Malibu. 😍😭

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Фото розлетілися по всіх фан-групах знаменитості.

"О, Гей, в Малібу є богиня! # AngelinaJolie дійсно схожа на справжнього героя з "Вічних". Привіт Тена! Це знак? 😩 😍 🔥 ",- написали автори поста на одній зі сторінок. 

Варто відзначити, що Джолі зараз знімається у фільмі про суперлюдей, який повинен вийти на екрани в листопаді 2020 року. 

За кілька годин пости з фотографіями Енджі зібрали тисячі лайків. 

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю Джолі зізналася, що мріяла про затишний будинок, наповнений дітьми і тваринами. Під час самоізоляції в її вдома був хаос.  

"Шестеро дітей, собаки, м'ячі всюди тощо. Просто мені подобається бути звичайною людиною і сміятися над усім цим», - розповіла артистка. 

Раніше повідомлялося, що Анджеліна Джолі була одягнена в чорні джинси і білу об'ємну сорочку. Її дочка вийшла на вулицю в шортах і синій футболці. У обох на обличчі були маски.

У західних ЗМІ також повідомили, що в сумці Вів'єн несла собаку. 

Нагадаємо, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:»не може пробачити".

А ще Politeka писала, що підступна Джолі збирається знищити Пітта будь-яким способом: "вирок буде винесено...".

Також Politeka повідомляла, що худющая Джолі вся в чорному спантеличила зовнішнім виглядом на прогулянці з донькою: «виглядають моторошно».