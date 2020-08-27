Известная голливудская актриса Анджелина Джоли сменила черное платье на более свежий наряд

Как пишет Politeka.net, свежие фотографии появились на фан-страничках звезды в Инстаграм. Джоли вышла на прогулку со своей дочкой Вивьен. Актриса была одета в черные джинсы и белую объемную рубашку. Ее дочка вышла на улицу в шортах и синей футболке. У обоих на лице были маски.

В западных СМИ также сообщили, что в сумке Вивьен несла собаку. Как известно, в особняке Джоли живет несколько собак, за которыми ухаживают дети.

В комментариях двояко отреагировали на новый выход Джоли в люди. Как известно, в последнее время звезда часто появляется на улице в черных нарядах. Ее появление в белом вызвало настоящий фурор.

«Красотка», «Белое ей к лицу», «Безопасность - это ключ к успеху, мне это нравится!», «Такое ощущение, что с Джоли живет только этот ребенок... а все остальные куда делись?», «Худющая какая», «Красиво», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Джоли регулярно выходит за покупками и на прогулку со своими детьми. Как правило, с ней выходит кто-то один из ее шестерых детей. Так, недавно, Джоли вышла за покупками с сыном Ноксом. Но чаще всего ее видят с Вивьен.

Напомним, что мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить».

А еще Politeka писала, что коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом: "Приговор будет вынесен...".

Также Politeka сообщала, что худющая Джоли вся в черном озадачила внешним видом на прогулке с дочкой: «Выглядят жутко».