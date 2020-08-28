Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объективы папарацци в Малибу

Звезда после режима самоизоляции все чаще стала появляться на улице со своими детьми, передает Politeka.net. Так, красотку заметили на улице в Малибу в компании своих детей.

Артистка появилась в шелковом платье на голое тело. По отчетливым признакам было видно, что красотка была без белья. Грудь "налилась" под тканью и выглядела очень соблазнительно. Наряд развивался на ветру.

Джоли также обула туфли на невысоком каблуке, а также - черную маску. Завершили образ аккуратная прическа и золотые украшения. Бывший муж Анджелины Джоли, Брэд Питт, наверняка уже "подавился" слюной от такого жаркого вида экс-возлюбленной.

Фото разлетелись по всем фан-группам знаменитости.

"О, эй, в Малибу есть богиня! #AngelinaJolie действительно похожа на настоящего героя из "Вечных". Привет, Тена! Это знак? 😩😍🔥", - написали авторы поста на одной из страничек.

Стоит отметить, что Джоли сейчас снимается в фильме о суперлюдях, который должен выйти на экраны в ноябре 2020 года.

За несколько часов посты с фотографиями Энджи собрали тысячи лайков.

Напомним, в недавнем интервью Джоли призналась, что мечтала об уютном доме, наполненном детьми и животными. Во время самоизоляции в ее жилье был хаос.

"Шестеро детей, собаки, мячи повсюду и тому подобное. Просто мне нравится быть обычным человеком и смеяться над всем этим», - рассказала артистка.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли была одета в черные джинсы и белую объемную рубашку. Ее дочка вышла на улицу в шортах и синей футболке. У обоих на лице были маски.

В западных СМИ также сообщили, что в сумке Вивьен несла собаку.

Напомним, что мама Брэда Питта разгневала Анджелину Джоли, все подробности скандала: «Не может простить».

А еще Politeka писала, что коварная Джоли собирается уничтожить Питта любым способом: "Приговор будет вынесен...".

Также Politeka сообщала, что худющая Джоли вся в черном озадачила внешним видом на прогулке с дочкой: «Выглядят жутко».