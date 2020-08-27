Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл вразила наповал неймовірним костюмом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала архівні фото з популярного фестивалю, який проходить в США. Дівчина була одягнена в ліфчик, шкіряну пов'язку з бахромою і масивні черевики. Ліфчик був дуже тісним і буквально стискав апетитні груди зірки. Вона стояла посеред пустелі і спокусливо позувала на камеру. Образ красуня доповнила довгими косами і товстим чокером.

"1 рік тому на burning man", - підписала фото модель.

За дві години пост зібрав майже 25 тисяч лайків. У коментарях красуні залишили масу компліментів.

"Ти найкрасивіша дівчина в світі", "досконалість", " відмінно виглядають, дуже подобаються коси!", "Це плаття відмінно виглядає на тобі, але воно краще виглядає на підлозі в спальні","так гаряче", "Королева!", "схоже, ти народилася там", "блін, ти нагадуєш мені Божевільного Макса», «цікаво», "виглядаєш приголомшливо", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл поділилася з шанувальниками жарким кадром, на якому вона постала в зеленому купальнику з принтом з листя. Тонкі лямки обплели струнку фігуру зірки, впившись в тіло.

Нагадаємо, що Келлі Гейл зухвало розставила ноги в міні-бікіні, показавши всі принади:"Стало ще спекотніше".

А ще Politeka писала, що модель Келлі Гейл побешкетувала в душі, жаркий кадр:"Ммм, яка мокра".

Також Politeka повідомляла, що Келлі Гейл підкорила ідеальними видами в мокрому купальнику: аж розійшовся на грудях.