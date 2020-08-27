Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл сразила наповал невероятным костюмом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала архивные фото с популярного фестиваля, который проходит в США. Девушка была одета в лифчик, кожаную повязку с бахромой и массивные ботинки. Лифчик был очень тесным и буквально сжимал аппетитную грудь звезды. Она стояла посреди пустыни и соблазнительно позировала на камеру. Образ красотка дополнила длинными косами и толстым чокером.

«1 год назад на burning man», - подписала фото модель.

За два часа пост собрал почти 25 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Ты самая красивая девушка в мире», «Совершенство», «Отлично смотрятся, очень нравятся косы!», «Это платье отлично смотрится на тебе, но оно лучше смотрится на полу в спальне», «Так горячо», «Королева!», «похоже, ты родилась там», «Блин, ты напоминаешь мне Безумного Макса», «Любопытно», «Выглядишь потрясающе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли Гейл поделилась с поклонниками жарким кадром, на котором она предстала в зеленом купальнике с принтом из листьев. Тонкие лямки оплели стройную фигуру звезды, впившись в тело.

Напомним, что Келли Гейл дерзко расставила ноги в мини-бикини, показав все прелести: «Стало еще жарче».

А еще Politeka писала, что модель Келли Гейл пошалила в душе, жаркий кадр: "Ммм, какая мокрая".

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл покорила идеальными видами в мокром купальнике: аж разошелся на груди.