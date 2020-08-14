Супермодель і представник бренду Victoria's Secret Келлі Гейл посвітила розкішними вигинами в бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Я люблю місця, де так жарко, що ви можете носити бікіні в будь-який час дня, і ніколи не замерзнете. Зустрічаю напівсонний Схід Сонця, і вже спека", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Гейл позує в мікроскопічному бікіні, ефектно задерши руку і зігнувшись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
«Стало ще спекотніше після такого виду», «вау, яка шоколадка», «дуже красива», «реальна крихта», «виглядаєш, як дівчина з моєї мрії», «боже, Ти ідеальна просто»,» вогонь!», «Ти виглядаєш дуже круто. Заздрю по хорошому», «як заснути після цього? Не можу зімкнути очей», «принцеса», - пишуть вони.
До цього ми писали, що модель Келлі Гейл з Victoria's Secret вразила шанувальників гарячим знімком з відпочинку на морі
"Нічне купання", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Гейл позує в крихітному купальнику, демонструючи ідеальний вигляд ззаду. Фотографія була зроблена вночі під час того, як знаменитість вирішила скупатися.
Нагадавши, Келлі Гейл з Victoria's Secret вбралася в екстремальне міні для гри в теніс:"шикарна дитинко".
Як повідомляла Politeka, волога Келлі Гейл з Victoria's Secret в міні-бікіні вразила нескінченними ногами.
Також Politeka писала, що Келлі Гейл з Victoria's Secret в прозорому бікіні показала найпотаємніше.