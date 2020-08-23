Зірка виглядає шикарно в чому б не була

Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл обтягнула великі форми купальником

Зірка опублікувала відео, зняте під час відпочинку, повідомляє Politeka.net. Красуня з друзями активно проводила відпочинок на березі, про що свідчать кадри в сторіз.

Для свого проведення часу Келлі вибрала чорний купальник з пікантним вирізом посередині ліфчика. Тонка тканина верху купальника обтягнула шикарні груди, а бретельки сильно натягнулися на плечах.

Зазначений розріз надавав образу сміливості, адже груди ледь не вистрибували з нього.

Крихітні плавки-бікіні сіли на стегнах і підкреслили їх округлість.

Не можна не помітити шикарний прес і стрункі ніжки знаменитості. Красуня посміхалася, дивлячись в камеру. Її очі були підкреслені чорним олівцем, чому погляд здавався більш глибоким.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, оскільки в сторіз немає такої можливості. Варто відзначити, що інші пости зірки набирають безліч лайків за лічені хвилини.

Нагадаємо, Келлі Гейл постала в зеленому купальнику з принтом з листя.

Тонкі лямки обплели струнку фігуру зірки, трохи впившись в тіло.

Маленькі плавки також трималися на тонких бретельках, привертаючи увагу до стегон.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала в мікроскопічному бікіні, ефектно задерши руку і зігнувшись на камеру.

"Я люблю місця, де так жарко, що ви можете носити бікіні в будь-який час дня, і ніколи не замерзнете. Зустрічаю напівсонний Схід Сонця, і вже спека", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати