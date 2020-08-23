Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл обтягнула великі форми купальником

Зірка опублікувала відео, зняте під час відпочинку, повідомляє Politeka.net. Красуня з друзями активно проводила відпочинок на березі, про що свідчать кадри в сторіз. 

Для свого проведення часу Келлі вибрала чорний купальник з пікантним вирізом посередині ліфчика. Тонка тканина верху купальника обтягнула шикарні груди, а бретельки сильно натягнулися на плечах. 

Зазначений розріз надавав образу сміливості, адже груди ледь не вистрибували з нього. 

Крихітні плавки-бікіні сіли на стегнах і підкреслили їх округлість. 

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Не можна не помітити шикарний прес і стрункі ніжки знаменитості. Красуня посміхалася, дивлячись в камеру. Її очі були підкреслені чорним олівцем, чому погляд здавався більш глибоким. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, оскільки в сторіз немає такої можливості. Варто відзначити, що інші пости зірки набирають безліч лайків за лічені хвилини. 

Нагадаємо, Келлі Гейл постала в зеленому купальнику з принтом з листя. 

Тонкі лямки обплели струнку фігуру зірки, трохи впившись в тіло. 

Маленькі плавки також трималися на тонких бретельках, привертаючи увагу до стегон. 

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл позувала в мікроскопічному бікіні, ефектно задерши руку і зігнувшись на камеру. 

"Я люблю місця, де так жарко, що ви можете носити бікіні в будь-який час дня, і ніколи не замерзнете. Зустрічаю напівсонний Схід Сонця, і вже спека", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, супермодель і ангел Victoria's Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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