Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл поділилася жарким фото з душу
Зірка регулярно бере участь у пікантних фотосесіях, де демонструє неймовірні форми, повідомляє Politeka.net. Так, Келлі без сорому опублікувала чорно-білий кадр з душу.
Модель позувала в купальнику, верх якого обтягнув і підкреслив пишний бюст. Тканина натягнулася на апетитних формах, піднявши їх вгору. Груди "налилися" в настільки відвертому купальнику і виглядали дуже спокусливо.
Красуня була також в плавках на кокетливих зав'язочках. Модель схопила за краї мотузочок і потягнула, ніби бажаючи розв'язати.
Зірка, не відриваючись, дивилася в камеру. Її погляд був глибоким, а губи прочинені.
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Волосся Гейл стало мокрим, як і тіло в цілому, під відкритим душем. Поруч висів одяг, що говорило про те, що красуня планувала додому після купання.
"Купання після пляжу🚿", - написала Гейл.
За 30 хвилин пост зібрав майже 11 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі по достоїнству оцінили настільки спекотне фото зірки і написали їй багато компліментів.
"Ммм, яка мокра", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Келлі Гейл вибрала чорний купальник з пікантним вирізом посередині ліфчика. Тонка тканина верху купальника обтягнула шикарні груди, а бретельки сильно натягнулися на плечах.
Зазначений розріз надавав образу сміливості, адже груди ледь не вистрибували з нього.
Раніше ми писали, що Келлі Гейл ледве втиснула свої пишні груди в ліфчик від купальника, який явно був їй замалий. Келлі розпустила своє розкішне волосся і встала боком до камери. Її принади акуратно визирали з купальника.
Нагадаємо, що мокра Келлі Гейл ледь не впустила " близнючок «в тісному купальнику:»таке тіло Створено для...".
Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл підставила хвилях тіло в крихітному купальнику: "ідеальна поза".
Також Politeka писала, що пустотлива Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила мокрими принадами.