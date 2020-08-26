Колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл поділилася жарким фото з душу

Зірка регулярно бере участь у пікантних фотосесіях, де демонструє неймовірні форми, повідомляє Politeka.net. Так, Келлі без сорому опублікувала чорно-білий кадр з душу.

Модель позувала в купальнику, верх якого обтягнув і підкреслив пишний бюст. Тканина натягнулася на апетитних формах, піднявши їх вгору. Груди "налилися" в настільки відвертому купальнику і виглядали дуже спокусливо.

Красуня була також в плавках на кокетливих зав'язочках. Модель схопила за краї мотузочок і потягнула, ніби бажаючи розв'язати.

Зірка, не відриваючись, дивилася в камеру. Її погляд був глибоким, а губи прочинені.

Волосся Гейл стало мокрим, як і тіло в цілому, під відкритим душем. Поруч висів одяг, що говорило про те, що красуня планувала додому після купання.

"Купання після пляжу🚿", - написала Гейл.

За 30 хвилин пост зібрав майже 11 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили настільки спекотне фото зірки і написали їй багато компліментів.

"Ммм, яка мокра", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Келлі Гейл вибрала чорний купальник з пікантним вирізом посередині ліфчика. Тонка тканина верху купальника обтягнула шикарні груди, а бретельки сильно натягнулися на плечах.

Зазначений розріз надавав образу сміливості, адже груди ледь не вистрибували з нього.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл ледве втиснула свої пишні груди в ліфчик від купальника, який явно був їй замалий. Келлі розпустила своє розкішне волосся і встала боком до камери. Її принади акуратно визирали з купальника.

Нагадаємо, що мокра Келлі Гейл ледь не впустила " близнючок «в тісному купальнику:»таке тіло Створено для...".

Як повідомляла Politeka, Келлі Гейл підставила хвилях тіло в крихітному купальнику: "ідеальна поза".

Також Politeka писала, що пустотлива Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила мокрими принадами.